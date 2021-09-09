Среди жителей города объявили сбор средств на транспортировку, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Скриншот с видео

Об этом написал биолог и независимый эколог Адильбек Козыбаков на своей странице в Facebook. По его словам, с зоопарком Алматы предварительно договорились о принятии найденного в Актау пеликана и тигрового питона, которого спасла городской ветеринар год назад.

- Как биологи, осознаем, что дикие животные должны обитать в природной среде. Однако, если они в силу слабого здоровья или отсутствия навыков выживания не могут жить на свободе, их необходимо содержать в специальном реабилитационном центре либо передать серьёзному зоопарку. Так как в Актау нет такого центра, то самый подходящий для них «дом» - это алматинский зоопарк, старейший зоопарк Казахстана, - написал Козыбаков.

Эколог объявил сбор средств на транспортировку животных в южную столицу. Посмотреть реквизиты можно в публикации.

В интервью телеканалу «Хабар-24» ветеринар Анна Простетова рассказала, что пеликан поступил к ней в слабом состоянии.

- Видно, что он голодный был. Обработали его специальными препаратами против накожных насекомых. Провели дегельминтизацию. Сейчас у него аппетит прекрасный. Может быть, он жил у кого-то и ему обрезали крылья. Сейчас он полностью здоров, - говорит ветеринар.

Напомним, птицу нашли прохожие на берегу Каспия. Краснокнижного пеликана подкармливали строители, работающие рядом. Когда экологи узнали о находке, они забрали птицу на лечение.

Питону Каа новый дом искали с зимы. Ещё в 2019 году ветеринар спасла его от гибели. Владелец закрывавшегося контактного зоопарка хотел усыпить питона, так как у него не было денег на его содержание, но Анна Простетова забрала змею себе.

