Зная о таких вещах можно сэкономить время и деньги, а также нервы. 9 гениальных изобретений для детей, которые облегчат жизнь родителей Материнство – сколько счастья в этом слове. А вместе с тем, сколько забот и хлопот с этим связано. Маленький человек начинает познавать мир и сталкиваться с бытом взрослых. Хорошо, что производители товаров для детей придумывают всякие «штучки», чтобы облегчить родителям эти хлопоты.

Барьер для ванны

Чтобы не набирать полную ванну воды, не ловить малыша по всей ванне и сэкономить воду, придуман такой экран на присосках.

Портативная детская кроватка

С помощью нее можно спать вместе с малышом, при этом не бояться пошевелиться. И ребенок привыкает постепенно спать отдельно.

Удлинитель для крана

Малыш еще не может дотянуться до смесителя?. Смотрите что сейчас придумали…

Подушка для беременных

В ожидании ребенка, особенно когда живот уже большой, будущей мамочке нужен комфорт во время сна. Специальная подушка поможет в этом. А после ее можно использовать во время кормления малыша.

Козырек для душа

Боитесь, чтобы вода не испугали малыша или шампунь не попал в глаза, поможет такая удобная шапочка. Пусть купание ничего не омрачает.

Велосипед - коляска

Свежий воздух полезен и детям, и родителям. Мама крутя педали возвращает формы после родов, пока малыш спокойно спит.

Комбинезон – швабра

Смешно? А многим нравится. Хитро придумали! Ваш малыш пополз, пусть помогает с уборкой. Пришитые кусочки швабры помогут ему в этом. Познает мир и маме помогает.

Протектор сиденья

Защитный коврик для сиденья автомобиля просто необходим, особенно в межсезонье. И ребенку безопаснее и владельцу авто меньше уборки.

Защитный коврик для ванной

Когда в ванне скользко после купальных баталий это небезопасно для малыша, но только не со специальным защитным ковриком. Эти товары станут помощниками для вас и вам удается облегчать свою родительскую жизнь.