Материнство – сколько счастья в этом слове. А вместе с тем, сколько забот и хлопот с этим связано. Маленький человек начинает познавать мир и сталкиваться с бытом взрослых. Хорошо, что производители товаров для детей придумывают всякие «штучки», чтобы облегчить родителям эти хлопоты.Чтобы не набирать полную ванну воды, не ловить малыша по всей ванне и сэкономить воду, придуман такой экран на присосках.С помощью нее можно спать вместе с малышом, при этом не бояться пошевелиться. И ребенок привыкает постепенно спать отдельно.Малыш еще не может дотянуться до смесителя?. Смотрите что сейчас придумали…В ожидании ребенка, особенно когда живот уже большой, будущей мамочке нужен комфорт во время сна. Специальная подушка поможет в этом. А после ее можно использовать во время кормления малыша.Боитесь, чтобы вода не испугали малыша или шампунь не попал в глаза, поможет такая удобная шапочка. Пусть купание ничего не омрачает.Свежий воздух полезен и детям, и родителям. Мама крутя педали возвращает формы после родов, пока малыш спокойно спит.Смешно? А многим нравится. Хитро придумали! Ваш малыш пополз, пусть помогает с уборкой. Пришитые кусочки швабры помогут ему в этом. Познает мир и маме помогает.Защитный коврик для сиденья автомобиля просто необходим, особенно в межсезонье. И ребенку безопаснее и владельцу авто меньше уборки.Когда в ванне скользко после купальных баталий это небезопасно для малыша, но только не со специальным защитным ковриком.