Очередная схема обмана выявлена Сбербанком: Рассылается уведомление якобы от имени портала "Госуслуги" о том, что произошел какой-то сбой и вы теперь не прикреплены к своей поликлинике. Для исправления ситуации потенциальная жертва должна вновь зарегистрироваться и уплатить госпошлину. Далее предлагается зайти по ссылке на сайт-клон "Госуслуг", где заполняется анкета, выбирается поликлиника и оплачивается пошлина в несколько тысяч рублей. При чем подчеркивается необходимость сделать это безотлагательно в связи с условиями пандемии. В результате злоумышленники получают все необходимые им личные данные и деньги. НО! Самое плохое, что организаторы этой схемы получат доступ к логину и паролю жертвы и зайдя в профиль, где хранятся основные персональные данные, смогут взять кредит или микрозайм на имя жертвы. Представитель Сбербанка советует пользователям портала"Госуслуги" внимательно изучить официальную информацию портала, а получаете такие письма обратиться напрямую в поликлинику для проверки информации. И не забывайте! За прикрепление к государственной поликлинике никакой пошлины платить не требуется.