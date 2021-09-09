Ключи им вручил лично аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: РСК Атырау

Как сообщили в РСК региона, в Атырауской области чествовали призёров паралимпиады и их тренеров.

- Отныне ваши имена вписаны золотыми буквами в историю спорта страны и региона. Ваш пример вдохновляет тысячи людей, в том числе молодёжь. Ваши многочисленные болельщики увидели в вашем лице образцы мужества, несгибаемого духа и всепобеждающего упорства, - сказал глава региона.

Ануару Сариеву, Темиржану Даулету и Зарине Байбатиной подарили по квартире и автомобилю.

Из восьми атырауских спортсменов, выступавших в составе сборной Казахстана, трое жителей региона пополнили копилку страны серебряными медалями: парадзюдоисты Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина.

Также сертификат на четыре миллиона тенге вручили главному тренеру Казахстана по парадзюдо Жандосу Киянову и сертификаты на миллион тенге всем спортсменам - участникам паралимпиады.

