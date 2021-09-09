За эти деньги женщина обещала оказать им помощь в приобретении жилья, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жительница Атырау обманула родственников на 29 миллионов тенге Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, жительница города обманула 35 человек.  32-летняя мошенница пообещала родственникам купить квартиру в микрорайоне Нурсая по низкой цене. Потерпевшие через приложение мобильного банка переводили на карту женщины деньги, а некоторые отдавали наличными.
– Мошенница оценила стоимость своих услуг от 300 тысяч до пяти миллионов тенге. Таким образом она присвоила  29 миллионов тенге, - отметили в полиции.
Полицейские провели расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество", уголовное дело уже направлено в суд.