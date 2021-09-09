– Мошенница оценила стоимость своих услуг от 300 тысяч до пяти миллионов тенге. Таким образом она присвоила 29 миллионов тенге, - отметили в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, жительница города обманула 35 человек. 32-летняя мошенница пообещала родственникам купить квартиру в микрорайоне Нурсая по низкой цене. Потерпевшие через приложение мобильного банка переводили на карту женщины деньги, а некоторые отдавали наличными.Полицейские провели расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество", уголовное дело уже направлено в суд.