С первого сентября повысились стипендии студентов, магистрантов и докторантов казахстанских вузов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В пресс-службе министерства образования и науки Казахстана сообщили, что стипендии бакалавров увеличены на 20%, магистрантов и докторантов – на 15%.

- Стипендия бакалавров увеличилась с 26 186 тенге до 31 423 тенге. Студенты вузов, обучающиеся по педагогическим специальностям, вместо прежних 42 000 тенге теперь будут получать 50 400 тенге. Существенно увеличили и стипендию будущих медиков. Вместо 26 186 тенге они будут получать 50 400 тенге, - сказал вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

Что касается магистрантов, то если раньше они получали 66 913 тенге, то теперь ежемесячная стипендия составляет 76 950 тенге. Стипендия докторантов возросла со 150 000 тенге до 172 500 тенге, интернов – с 47 431 тенге до 59 289 тенге.

