Дело будет рассматриваться в Уральском городском уголовном суде, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске уголовное дело директора ТОО "Марасант" передано в суд Фото из архива "МГ" В ноябре прошлого года стало известно, что в Уральске арестован предприниматель, директор строительной фирмы ТОО "Марасант" Аманжол Конеев. Тогда он подозревался в хищении более 143 миллионов тенге, выделенных на строительство жилого дома по государственной программе и в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 1,5 миллиардов тенге В июне, спустя семь месяцев со дня ареста, уголовное дело Аманжола Конеева было передано в суд, однако вскоре суд  вернул его в прокуратуру, так как подсудимый и сторона защиты не были ознакомлены со всеми материалами уголовного дела. Меру пресечения Аманжола Конеева в виде "содержание под стражей" оставили прежней. Шестого сентября 2021 года дело во второй раз передали в Уральский городской уголовный суд. Дело будет рассматриваться под председательством судьи Аскара Исмайлова. По словам адвоката подсудимого Закира Вагапова, особых изменений в материалах уголовного дела нет.
– Аманжола Конеева всё так же подозревают в хищении бюджетных средств и в уклонении от уплаты налогов. Меру пресечения менять не стали. В ноябре будет ровно год, как мой подзащитный, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, находится под стражей, - сообщил Закир Вагапов.
К слову, компания ТОО "Марасант" делала капитальный ремонт дороги на улице Молдагуловой. Ремонт начался 15 июля 2019 года. В ноябре прошлого года стало известно, что дорога построена с нарушениями. Аким ЗКО обязал подрядчика устранить нарушения на этой дороге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.