Скриншот с видео Инцидент произошел восьмого сентября около 13 часов на автостоянке напротив торгового дома "Коктем". Из припаркованной машины похитили шесть миллионов тенге. Преступники разбили окно внедорожника и забрали барсетку с деньгами. При этом владелец авто утверждает, что отсутствовал буквально 20 минут. В областном департаменте полиции подтвердили информацию и отметили, что пострадавшим является 50-летний житель города. В тот день он снял с банковского счёта крупную сумму денег. Полицейские ведут следствие по факту кражи.