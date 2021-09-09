Постановление, ограничивающее посещение заведений в выходные дни лицам с иными статусами, кроме «зелёного», уже вступило в силу. А вот алгоритм их проверки мониторинговыми группами ещё не утверждён, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В ходе брифинга в РСК Алматы главного санитарного врача города Жандарбека Бекшина спросили, будет ли мониторинговая группа по выходным проверять - с каким статусом зашёл посетитель в заведение.

- На сегодня посетителей мониторинговые группы не будут проверять, насчёт этого нет утверждённого алгоритма. Они будут визуально смотреть на входе, проводится сканирование на входе или не проводится. Бывают же случаи, когда контролёр может отлучится, а люди будут проходить. Или же формально ему могут просто показать, а что там - он даже не смотрит. Вот такие моменты мы выявляем. Но перепроверять людей, которые уже зашли в здание, мониторинговые группы сейчас этого не делают, - ответил Бекшин.

Напомним, ранее главный санврач города сообщал, что лицам с медицинским отводом от вакцинации посещать заведения по выходным можно. Для этого надо показать администратору справку. Правда, сможет ли сотрудник без медицинского образования понять подлинность документа, неясно.

Пока же мониторинговым группам разрешено проверять - проводится ли сканирование посетителей, не нарушаются ли режим работы, норма по количеству посетителей, соблюдение ими масочного режима, проводится ли термометрия.

Также начались проверки бизнеса на предмет вакцинации сотрудников. Наведываться для этого мониторинговые группы могут в будние дни с 10 до 17 часов.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.