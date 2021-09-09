В коммунальном предприятии пообещали 10 сентября закончить работы по установке новых насосов, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". За 78 млн тенге установят насосы для постоянной подачи воды в микрорайон Уральска Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в ТОО "Батыс су арнасы", в связи с масштабной застройкой посёлка Зачаганск, многоэтажными жилыми домами, а также крупными социальными и торговыми объектами КНС-29 перегружена большим объёмом стоков. В эксплуатации находится одна шахта с насосным оборудованием. Шестого сентября произошёл отказ второго насоса, два насосных агрегата из трёх вышли из строя, в результате чего возникла угроза подтопления сточными водами городской территории и жилых массивов посёлка Зачаганск. Тогда было принято решение перейти на подачу воды по графику.
- Работы по установке временного насоса сухого типа СМ-200, прокладка трубопровода диаметром 400 мм из стали протяжённостью 12 метров проводятся силами и за счёт средств предприятия. Необходимо провести работы по разрытию котлована 3 х 3 метра, глубиной шесть метров, выложить основание из бетонных плит, обложить стены котлована бетонными фундаментными блоками, закрепить насос на анкерах, произвести обвязку насоса. Оборудование и материалы, необходимые для устранения аварии, закуплены и поставлены. Это два погружных насоса стоимостью 39 миллионов тенге и устройство дополнительной шахты с двумя погружными насосами, - пояснили в пресс-службе ТОО "Батыс су арнасы".
Стоит отметить, что завершить ремонтные работы планируют 10 сентября.