Фото из архива "МГ" С 31 июля сотрудники департамента государственных доходов ЗКО совместно с полицейскими области организовали учёт ввозимого и вывозимого иностранного автотранспорта для экспортного контроля. По словам руководителя управления непроизводственных платежей ДГД по ЗКО Тимура Тулепова, идёт полный учет: сколько машин въезжают самоходом, сколько на эвакуаторах и на автовозах. В основном в ЗКО ввозят транспортные средства с российскими номерами. Как только они заезжают на границу, отправляется запрос через интегрированную информационную систему в централизованную базу ГИБДД РФ для определения - состоит ли это авто на учёте в России, числится ли в угоне. Сотрудники ГИБДД проверяют и высылают ответ. Если они сообщают, что машина состоит на учёте в РФ, в этом случае авто следует по указанному маршруту далее, их не задерживают. Если машина находится в розыске, то ей временно ограничивают движение, водворяют на штрафстоянки до выяснения обстоятельств. Если авто заезжает на территорию РК на эвакуаторе или автовозе и снято с учёта в РФ, сотрудники ДГД устанавливают на него навигационную пломбу для определения конечного покупателя. Когда автовоз или эвакуатор добирается до покупателя, там пломба снимается и покупатель должен подтвердить, что он является владельцем, а также оплатить НДС 12% от стоимости авто (за исключением тех, кто завозит для собственных нужд). Сегодня, девятого сентября, руководитель управления непроизводственных платежей ДГД по ЗКО Тимур Тулепов сообщил, что работа в этом направлении продолжается. - Проблемных автомобилей с российскими номерами выявлено не было, границу пересекают наши граждане в штатном режиме. С 31 июля на территорию ЗКО въехало 1 351 авто, состоящее на учете в России. За это время было опломбировано семь машин для определения конечного покупателя. Они были сняты с учета в РФ, получается угнанных авто через границу ЗКО не проходило, - пояснил Тимур Тулепов.