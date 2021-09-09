Мужчина работал в компании, которая занимается грузовыми авиаперевозками из Китая в Казахстан, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Изображение Lenzpointer с сайта Pixabay

В пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили о раскрытии кражи дорогостоящего оборудования в аэропорту Алматы. По версии следствия, бортпроводник пользовался свободным доступом к грузу.

- Неоднократно совершал кражи с грузового отсека воздушного судна, а именно оборудования для добычи криптовалюты с целью дальнейшего личного материального обогащения. Общий причинённый ущерб составил более 27 миллионов тенге, - сообщили в ведомстве.

Досудебное расследование окончено, дело направлено в суд.

