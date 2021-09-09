Иллюстративное фото из архива "МГ"

Трагедия произошла пятого сентября в одном из многоэтажных домов в микрорайоне Береке. Двое близнецов 2020 года рождения выпали из окна третьего этажа. Мама детей была на работе, а отец спал. К сожалению, решётки на окнах квартиры установлены не были. Один из малышей погиб, второго госпитализировали в больницу.

- Состояние маленького пациента стабильное, без ухудшений. Идёт на поправку. У него диагностирован ушиб печени и почек. Перелом левой руки. Лежит в отделении хирургии. Получает все необходимое лечение, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Сегодня, девятого сентября, в управлении здравоохранения Атырауской области рассказали о состоянии выжившего малыша.