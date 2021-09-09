Больше 200 тысяч жителей ЗКО привились против COVID-19
За прошедшие сутки первым компонентом вакцинировались 2 389 человек, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, за прошедшие сутки в области одним компонентом вакцины привиты 2 389 человек.
- Среди них 17 медработников, 30 педагогов, 21 студент, четыре сотрудника правоохранительных органов, пять госслужащих и 110 человек с хроническими заболеваниями. Всего с начала вакцинации первым компонентом вакцины привито 208 609 человек, что составляет 57,9% от подлежащего вакцинации населения области, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Между тем по данным на девятое сентября в ЗКО за сутки 124 человека заболели COVID-19, 127 пациентов вылечились от КВИ. 1 359 человек находятся на амбулаторном лечении, ещё 39 больных находятся в реанимации, пять человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Что касается вакцинации, первом компонентом в ЗКО привились 208 609 человек, обоими дозами - 175 525 человек.
- Напоминаем, что в области функционирует call-центр по вопросам вакцинации 24-00-06. Также вы можете узнать адреса прививочных пунктов, ПЦР-лаборатории, график работы рентген кабинетов, перечень бесплатных лекарственных средств, выдаваемых амбулаторным пациентам с подтвержденным диагнозом КВИ и ознакомиться с другой полезной информацией на сайте stopcovid.kz, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения.
Стоит отметить, что каждую пятницу среди вакцинированных жителей ЗКО разыгрывают телефоны и бытовую технику. Все подробности здесь.
