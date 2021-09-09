- Назначить Мирзагалиева Магзума Маратовича министром энергетики Республики Казахстан, освободив от должности министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, - говорится в документе.

Фото с сайта inbusiness.kz

Магзум Мирзагалиев родился в 1978 году в Алматы. Женат, имеет пятерых детей. Владеет казахским, русским, английским и турецким языками. Закончил университет «Туран», Дипломатическую академию министерства иностранных дел, Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга имени Есенова. В разные годы работал на месторождениях Казахстана. В 2013-2014 годах был вице-министром нефти и газа, с 2014 по 2019 годы трудился заместителем министра энергетики. С 2019 года по сегодняшний день занимал пост министра экологии, геологии и природных ресурсов.

Ранее должность министра энергетики занимал Нурлан Ногаев, его накануне назначили акимом Мангистауской области.

