Подозреваемые подделывали подписи детей-спортсменов в ведомостях, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Уголовное дело завели в отношении руководителя и двух сотрудников методического центра управления образования Туркестанской области. Как сообщили в агентстве по финансовому мониторингу, их подозревают в хищении 36 миллионов тенге, которые предназначались на питание в рамках подготовки школьников и студентов колледжей к республиканским спортивным соревнованиям.

Решить «проблему» деньгами сотрудники центра пытались и с оперативником ДЭР - они предложили ему шесть миллионов тенге.

Подозреваемым светит от 2 до 7 лет лишения свободы. Иная информация разглашению не подлежит.

