- Качественное образование. Промышленный сектор испытывает дефицит в квалифицированных кадрах по техническим специальностям. Например, мы ежегодно ищем и с трудом находим инженеров контрольно-измерительных приборов, приборостроителей, химиков-технологов и других. Инициативы главы государства по увеличению зарплат педагогических работников, переобучению, повышению квалификации педагогов, а также дальнейшей реализации проекта «Бесплатное техническое и профессиональное образование» будет способствовать сокращению данного дефицита. Второе – это транспортная инфраструктура, которая очень важна для президент особо отметил необходимость создания единой транспортной системы и продолжения реализации программы «Нурлы жол». Также он поручил акимам и Правительству запустить аналогичные программы инфраструктурного развития для каждого региона. Крупные потребители нашей продукции находятся в Атырауской и Мангистауской областях. Выражаю свое пожелание о модернизации республиканской трассы Уральск-Атырау и строительстве железной дороги Уральск – Атырау, - сказал Жумалиев.

- В нынешнем положении дел, когда в мире второй год бушует пандемия коронавируса, ставшая настоящим испытанием не только для системы здравоохранения, но и для экономики в целом, оголились уязвимые места, на которые нужно обратить внимание в первую очередь, - сказала Кашура Ажгулова.

- Қазақстан халқы Ассамблеясының бастамасымен мектебіміздің жанынан құрылған «Достық» клубының жетекшісімін. «Тіл-мұра» қоғамдық қозғалысының белсенді мүшесімін. Мектебіміздегі клубтың басты мақсаты - қазақстандық патриотизмді дамыту, ұлтаралық татулық пен келісімді жетілдіру, Қазақстан халқының азаматтық және рухани-мәдени тұтастығын нығайту болып табылады.Бұл бағытта біздің ұстаздарымыз бен оқушыларымыздан құралған шығармашылық тобымыз ұлтаралық бірлікті нығайтуға, мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыруға бағытталған шаралар, түсіндіру жұмыстарын, кездесулерді жиі өткізуде, - рассказала Ирина Суетина.

Фото с сайта akorda.kz Свое мнение выразил генеральный директор «Topan Chemical Industries» Гайса Жумалиев, который остановился на нескольких моментах важных для бизнеса.По его словам, радует и тот факт, что корпоративный подоходный налогн от МСБ передан в местные бюджеты. Между тем, как отметила директор городской поликлиники №2 Кашура Ажгулова, в Послании президента затрагивались самые важные аспекты жизни, в том числе и здравоохранение.На чистом казахском выступила преподаватель казахского языка в начальных классах СОШ №26 Ирина Суетина.