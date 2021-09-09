У четверых работников месторождения Карачаганак были фальшивые паспорта вакцинации
Стражи порядка просят обратиться в ДП владельцев таких же поддельных документов о прохождении вакцинации против COVID-19, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сотрудники отдела полиции Бурлинского района выявили четыре факта использования фальшивых паспортов вакцинации.
- Хотелось бы отметить общественную опасность указанных преступных действий, безответность и халатность со стороны лиц, использовавших фиктивные паспорта вакцинации, и всё это при том, что преступники имели допуск на Карачаганакское месторождение, где ежедневно работают тысячи людей, - отметили в пресс-службе полиции.
Стражи порядка предложили всем имеющим подложные паспорта вакцинации обратиться в Бурлинской районный отдел полиции.
- Ваша явка с повинной будет учтена судом при назначении наказания. Санкция части 3 статьи 385 УК РК "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград" предусматривает до четырёх лет ограничения свободы. Убедительно просим медицинский персонал и граждан не идти на преступный шаг, направленный на подделку и использование заведомо подложных паспортов вакцинации, ведь это ставит под угрозу не только ваши жизни, но и жизни окружающих, - обратились к жителям ЗКО полицейские.
