Между вакцинами необходим интервал, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

С 15 сентября в Казахстане начинается массовая добровольная вакцинация против гриппа. Тем временем продолжается иммунизация населения против коронавируса. Как совместить эти прививки, объяснил главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

- Между вакцинацией против гриппа и коронавирусной инфекцией необходимо соблюдать интервал две-четыре недели. Допустим, если вы начали вакцинацию против коронавируса, то надо выдержать интервал две недели, разумеется, при нормальном самочувствии и параметрах здоровья. Если наоборот, сначала против гриппа получили вакцину, то интервал 2-4 недели и можно начинать вакцинацию против коронавируса. На сегодня для вакцинации против COVID-19 примеряется векторная вакцина «Спутник V» и инактивированные вакцины QazVac и Vero Cell. В стране будет использоваться противогриппозная вакцина «Гриппол+», тоже инактивированная, - сказал Бекшин в ходе брифинга в РСК.

Главный санврач Алматы считает, что необходимо привиться и против коронавируса, и против гриппа, чтобы в осенне-зимний период два вируса «не наложились» друг на друга.

- Это очень тяжело перенести, не каждый сможет. Особенно лица старше 60-65 лет, у которых есть хронические заболевания. Поэтому нужно заранее привиться и против гриппа, и продолжать вакцинацию против коронавируса, - отметил Жандарбек Бекшин.

Напомним, в Казахстане из бюджета закупили 2,5 миллионов доз российской вакцины против гриппа «Гриппол+» для охвата 13% населения. При том, что ВОЗ рекомендует вакцинацию 10% для сохранения коллективного иммунитета.

