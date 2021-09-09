42 тысячи жителей ЗКО получают минимальную заработную плату
Всего в области насчитываются 233 тысячи наёмных работников, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Восьмого сентября в областном акимате прошло заседание актива области, где обсудили послание Главы государства народу Казахстана. По словам акима области Гали Искалиева, в соответствии с инициативами, озвученными президентом, будут приняты меры по повышению оплаты труда. С 1 января 2022 года размер минимальной заработной платы составит 60 тысяч тенге.
– На сегодня количество наемных работников составляет 233 тысяч человек, из них 42 тысячи работников получают зарплату на уровне минимальной. Данная мера приведёт к росту денежных доходов 54 тысяч наемных работников, а также повышению зарплаты шести тысячи безработных, трудоустроенных на общественные работы в рамках государственной программы «Еңбек». Это также позволит повысить доходы и других работников, с учетом межразрядной системы квалификации, - отметил Гали Искалиев.
Вместе с тем глава региона подчеркнул, что в рамках сбережений граждан до конца года по области планируется обеспечить жильем 1 439 семей и выдать очередникам 469 квартиры, для вкладчиков Отбасы банка - 970 квартир. В 2021 году на предоставление жилищных сертификатов в виде социальной помощи выделено 300 миллионов тенге.
– Начат приём заявлении на получение жилищного кредита. Инициатива президента по использованию пенсионных накоплений даст импульс развитию жилищного строительства в области, - заключил аким ЗКО.
