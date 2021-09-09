По версии следствия, инспекторы брали деньги за разрешение на проезд в заповедную зону, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В департаменте агентства по противодействию коррупции по Атырауской области сообщили о расследовании уголовного дела в отношении инспекторов Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства по факту получения взяток «за обеспечение беспрепятственного проезда в особо охраняемую заповедную зону Северного Каспия для незаконного вылова рыб и общее покровительство».

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

