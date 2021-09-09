- Установлена сумма ущерба более 600 000 тенге. Подозреваемый содержится в изоляторе временного содержания. Досудебное расследование ведется по части 3 статьи 190 УК РК "Мошенничество", - отметили в пресс-службе ведомства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что 23-летний житель Каратобинского района предлагал за деньги помочь жителям региона сдать государственное тестирование, получить водительские права, оформить инвалидность, а также сдать в аренду строительную технику. Однако ни денег, ни помощи пострадавшие не дождались. Выяснилось, что подозреваемый причастен к 11 аналогичным преступлениям.