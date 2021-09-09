Десятого сентября в Западно-Казахстанской области ожидается ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +23..+25, ночью похолодает до +6..+8. Ветер западный до 40 километров в час.

В Атырау - переменная облачность. Днём ожидается +23..+25 градусов, ночью - +8..+10 градусов. Ветер западный до 40 километров в час.

В Актобе ожидается облачная и ветреная погода. Днём воздух прогреется до +20..+22 градусов. Ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер западный до 50 километров в час.

В Актау будет малооблачно. Днём столбики термометра покажут +23..+25 градусов, ночью опустятся до +11..+13 градусов. Ветер юго-западный до 25 километров в час.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на северо-западе, севере, юго-востоке, в горных районах юга, днем в центре страны пройдут дожди с грозами. Лишь на юге и западе Казахстана под влиянием отрога антициклона сохранится погода преимущественно без осадков. На большей части республики ожидается усиление ветра. На юго-западе, востоке страны в отдельных районах - туман.

