Здоровые ногтевые пластины должны быть ровными, гладкими, без выпуклостей, ямок и наслоений. Такие ногти означают, что у человека нет проблем с недостатком йода и кальция в организме. Однако иногда бывает так, что ногти начинают слоиться, на таких пластинах не продержится ни один маникюр.Затупившие ножницы, грубая пилочка, частое наращивание ногтей и длительная носка гель-лака. Старайтесь делать маникюр только у хороших специалистов, которые используют качественные и стерильные инструменты. Избегайте долгой носки гелиевых покрытий. Делайте перерыв от покрытия на 2-3 недели. Так ногти будут быстрее восстанавливаться.Они сушат кожу рук и портят ногтевую пластину. С такой проблемой можно столкнуться и при частом контакте с обычной водой. Лучше пользоваться резиновыми перчатками и держать руки сухими.Мы слышим это с самого детства, однако некоторые никак не могут расстаться с этой привычкой. Ногти травмируются и начинают слоиться. Совет один: наносите на ногти лак с горьким привкусом.В таком случае рекомендуем обратиться к врачу, сдать необходимые анализы, и при подтверждении анемии пропить курс витаминов, которые назначит только специалист.