Пельмени в собственном соку

Необходимо:

- 0,5 кг пельменей

- приправа смесь перцев с чесночком

- 1 ст воды

- 2 ст.л. раст.масла

- сметана, измельчённая зелень, соль по вкусу.

Подойдут любые пельмешки – не обязательно домашние. Главное они должны быть замороженные, а то прилипнут к сковородке, порвутся и ничего не выйдет.В глубокой сковороде с толстыми стенками раскаляем масло. В один слой (это обязательно!) выкладываем пельмешки и обжариваем с двух сторон до золотистости, на это уйдёт пару минут.Добавляем воду (а если есть бульон то его), специи. Огонь ставим максимальный и пару минут выпариваем жидкость БЕЗ крышки. Она должна почти выкипеть! После выключаем или убираем огонь до минимального (смотря на размер пельменей) и оставляем, уже накрыв крышкой, ещё на пару минут – пусть доходят. Важно! Если у вас крышка без отверстия для выхода пара, то не закрывайте ее плотно. Если хотите, чтобы на пельменях была хрустящая корочка, после приготовления: добавляем чуть-чуть масла и обжариваем их на сильном огне, постоянно помешивая, буквально 1-2 минуты.Кстати, недавно узнала, что так готовятся в Японии пельмени Гёдза - обжариваются, а потом заливаются кипящим бульоном, после выпаривают его без крышки.