Мало кто знает, как пельмени можно приготовить в собственном соку буквально за 5 минут
Этот рецепт рассказала мне моя бабушка, уже очень давно, за что ей отдельное спасибо. С тех пор я не варю пельмешки привычным способом (как написано на упаковке), а готовлю исключительно этим способом. Заинтриговала?
Пельмени в собственном соку
Подойдут любые пельмешки – не обязательно домашние. Главное они должны быть замороженные, а то прилипнут к сковородке, порвутся и ничего не выйдет.
Необходимо:
- 0,5 кг пельменей
- приправа смесь перцев с чесночком
- 1 ст воды
- 2 ст.л. раст.масла
- сметана, измельчённая зелень, соль по вкусу.
Готовим:
В глубокой сковороде с толстыми стенками раскаляем масло. В один слой (это обязательно!) выкладываем пельмешки и обжариваем с двух сторон до золотистости, на это уйдёт пару минут.
Добавляем воду (а если есть бульон то его), специи. Огонь ставим максимальный и пару минут выпариваем жидкость БЕЗ крышки. Она должна почти выкипеть! После выключаем или убираем огонь до минимального (смотря на размер пельменей) и оставляем, уже накрыв крышкой, ещё на пару минут – пусть доходят.
Важно! Если у вас крышка без отверстия для выхода пара, то не закрывайте ее плотно.
Если хотите, чтобы на пельменях была хрустящая корочка, после приготовления: добавляем чуть-чуть масла и обжариваем их на сильном огне, постоянно помешивая, буквально 1-2 минуты.
Подаём со сметаной или другим любимым соусом. Оцените!
Кстати, недавно узнала, что так готовятся в Японии пельмени Гёдза - обжариваются, а потом заливаются кипящим бульоном, после выпаривают его без крышки.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!