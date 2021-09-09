1. Помогает вывести пятна

2. Чтобы не слипались перчатки

3. Чтобы не появились опрелости

4. Вместо освежителя

5. Успокаивает кожу после депиляции

6. Вместо шампуня

7. Спасет от мозолей

8. От неприятного запаха

9. Спасет от прыщей

10. Вместо дезодоранта

Без детской присыпки не обходится ни одна мама новорожденного. Ведь это просто незаменимое средство, спасающее от опрелостей. Мало кто знал, что присыпка также незаменима и в быту. Мы вам расскажем, куда ее можно еще применить, чтобы облегчить себе жизнь.Детская присыпка очень хорошо впитывает воду, как оказалось и не только ее, также она очень быстро вбирает в себя жир. Поэтому, если вы капнули масло на любимую вещь, скатерть, салфетку, сразу же посыпьте пятно присыпкой, оставьте на 5 минут, а затем застирайте привычным для себя способом.Многие хозяйки знают, что после одного использования резиновых перчаток при уборке они слипаются. Так вот чтобы это предотвратить, достаточно в каждую перчатку насыпать чудо-средство. Теперь у вас не появится на руках раздражения от избытка влаги.Это действительно средство No1 от опрелостей, которое помогает не только детям, но и взрослым. Поэтому если склонны к потливости, посыпайте присыпку на проблемные участки, и у вас не появится раздражений.Если в вашей спальне настолько душно, что вы потеете и боитесь «прилипнуть» к простыням, то присыпка прекрасно освежит постельное белье. Кроме того, она вбирает пот с поверхностей тканей и позволяет быть им более прохладными.Все знают, что после депиляции и бритвы кожа становится раздражительной. И чтобы ее успокоить, снять излишнее раздражение и покраснение, можно использовать присыпку.Если у вас форс-мажорное обстоятельство, вы проспали, и не успели помыть голову перед важной встречей, освежить свой волос можно с помощью присыпки. Нанесите небольшое количество порошка на корни волос, распределите по всей голове. Присыпка в очередной раз впитает в себя жир и вы будете неотразимы.Если вы приобрели новую пару красивых туфель и боитесь, что спустя нескольких часов у вас появятся мозоли от не разношенной обуви, тогда прихватите присыпку с собой и периодически обрабатывайте ножки чудо-средством. Так мозолей не появится.Если у вас очень сильно потеют ноги в обуви, и вы не знаете, как это побороть, также посыпайте их присыпкой во время носки. Это позволит избежать неопрятного обувного запаха.Присыпка – это косметическое средство, которое способно абсорбировать лишнее кожное сало, где возникают бактерии. Посыпайте проблемные участки кожи присыпкой и у вас не появятся прыщей.Забыли купить дезодорант, воспользуйтесь присыпкой. Это средство отлично впитает пот и спасет от неприятного запаха.