Сейчас в регионе строится 10 школ, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Более 70% учащихся Бурлинского района обучаются в школах Иллюстративное фото из архива "МГ" Во время обсуждения послания Главы государства народу Казахстана аким ЗКО Гали Искалиев подчеркнул, что до 2023 года заработная плата учителей будет увеличиваться на 25% ежегодно. По сравнению с 2019 годом зарплата педагогов увеличилась в два раза.
- Президент дал задачу построить тысячу новых школ, в нашем регионе мы должны построить 66 школ. Сейчас ведётся строительство 10 школ, две из которых строятся за счёт частных инвесторов. Кстати, мы всегда готовы пойти навстречу инвесторам. С 2023 года в сельских школах вводится подушевое финансирование, во всех 57 городских школах на сегодняшний день уже работает такая система. Это позволяет оптимизировать расходы и привлекать инвестиции в сферу образования. Вместе с тем победившие на международных конкурсах и олимпиадах педагоги и ученики будут награждаться денежными призами, - отметил глава региона.
Вместе с тем глава региона остановился на вопросах водоснабжения в регионе. По его словам, президент поставил задачу в ближайшие пять лет на 100% обеспечить население чистой питьевой водой.
- Для водообеспечения левобережья реки Урал начата реконструкция трех магистральных каналов - Жайык-Шалкарского канала, оросительной системы «Азнабай-Тайпак», канала «Солянка-Азнабай-Тайпак» на 4,2 миллиарда тенге. Проект даст ввести в сельхозоборот более 350 тысяч гектаров пастбищных земель с богатой кормовой базы, увеличить поголовье скота на 30 тысячи голов, а также способствует развитию малого и среднего бизнеса, крестьянских хозяйств, - подчеркнул Гали Искалиев.
