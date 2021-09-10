- Президент дал задачу построить тысячу новых школ, в нашем регионе мы должны построить 66 школ. Сейчас ведётся строительство 10 школ, две из которых строятся за счёт частных инвесторов. Кстати, мы всегда готовы пойти навстречу инвесторам. С 2023 года в сельских школах вводится подушевое финансирование, во всех 57 городских школах на сегодняшний день уже работает такая система. Это позволяет оптимизировать расходы и привлекать инвестиции в сферу образования. Вместе с тем победившие на международных конкурсах и олимпиадах педагоги и ученики будут награждаться денежными призами, - отметил глава региона.

- Для водообеспечения левобережья реки Урал начата реконструкция трех магистральных каналов - Жайык-Шалкарского канала, оросительной системы «Азнабай-Тайпак», канала «Солянка-Азнабай-Тайпак» на 4,2 миллиарда тенге. Проект даст ввести в сельхозоборот более 350 тысяч гектаров пастбищных земель с богатой кормовой базы, увеличить поголовье скота на 30 тысячи голов, а также способствует развитию малого и среднего бизнеса, крестьянских хозяйств, - подчеркнул Гали Искалиев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Во время обсуждения послания Главы государства народу Казахстана аким ЗКО Гали Искалиев подчеркнул, что до 2023 года заработная плата учителей будет увеличиваться на 25% ежегодно. По сравнению с 2019 годом зарплата педагогов увеличилась в два раза.Вместе с тем глава региона остановился на вопросах водоснабжения в регионе. По его словам, президент поставил задачу в ближайшие пять лет на 100% обеспечить население чистой питьевой водой.