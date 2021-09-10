Специальный борт ВВС Минобороны Казахстана прибыл из Кабула в Алматы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».Фото: МИД РК
На борту находился 41 пассажир. Среди них 35 кандасов, один гражданин Кыргызстана и один афганец, постоянно проживающий в Казахстане. Всех их временно поместили на карантин.
Напомним, 18 августа военный самолёт эвакуировал 25 своих граждан из Афганистана и 16 граждан Кыргызстана, России и Литвы. В этот же день прилетели около ста сотрудников ООН, их перевели из Кабула в Алматы для работы в удалённом режиме. Фото: МИД РК Фото: МИД РК Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
- Организация эвакуационного рейса была осуществлена в координации с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещённая в Казахстане). Посольство Казахстана в Кабуле работает в штатном режиме и находится на постоянной связи с кандасами, проживающими в Афганистане. Работа по подтверждению этнической принадлежности заявителей и возвращению кандасов продолжается, - сообщили в министерстве иностранных дел Казахстана.