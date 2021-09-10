Специальный борт ВВС Минобороны Казахстана прибыл из Кабула в Алматы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: МИД РК

На борту находился 41 пассажир. Среди них 35 кандасов, один гражданин Кыргызстана и один афганец, постоянно проживающий в Казахстане. Всех их временно поместили на карантин.

- Организация эвакуационного рейса была осуществлена в координации с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещённая в Казахстане). Посольство Казахстана в Кабуле работает в штатном режиме и находится на постоянной связи с кандасами, проживающими в Афганистане. Работа по подтверждению этнической принадлежности заявителей и возвращению кандасов продолжается, - сообщили в министерстве иностранных дел Казахстана.

25 своих граждан из Афганистана и 16 граждан Кыргызстана, России и Литвы.