Слухи о строительстве АЭС в Мангистау встревожили казнет

В Центре общественных коммуникаций Мангистауской области опровергли информацию о строительстве АЭС в регионе, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Изображение Ulrike Leone с сайта Pixabay

Слухи накануне начали распространяться в социальных сетях, сообщает stopfake.kz.

В ЦОК заверили, что вопрос строительства атомной электростанции в Мангистауской области не рассматривается.

- Президент поручил правительству и фонду «Самрук-Казына» рассмотреть возможность использования в стране мирного атома. В настоящее время уполномоченные органы всесторонне прорабатывают данное поручение. Вопрос строительства атомной электростанции в Мангистауской области не рассматривается, - говорится в сообщении.

Напомним, первого сентября в своём послании народу президент отметил, что в течение года правительство и фонд «Самрук-Казына» должны изучить возможности развития в Казахстане безопасной и экологичной атомной энергетики. Третьего сентября, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, Токаев сказал, что «пришло время предметно рассмотреть данный вопрос, поскольку Казахстану нужна атомная станция».

В Актау (тогда ещё город носил название Шевченко) АЭС уже была была - первый в мире атомный реактор на быстрых нейтронах сдали в эксплуатацию в 1973 году. Он участвовал в опреснении морской воды, производстве электроэнергии и тепла. В 1999 году вышло постановление правительства Казахстана о приостановке деятельности реактора и выводу его из эксплуатации.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.