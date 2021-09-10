Авария произошла на 57-ом километре дороги, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

ДТП случилось около восьми часов утра девятого сентября. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, на трассе столкнулись Toyota Prada и Skoda Rapid. Водитель и пассажир Skoda 1995 и 1997 годов рождения погибли на месте.

Стражи порядка начали досудебное расследовании по статье - нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух или более человек.

