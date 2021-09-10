Экс-акима Мангистауской области назначили сенатором

Серикбай Трумов назначен депутатом сената Парламента Казахстана, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Соответствующий указ подписал президент.

- Указом главы государства Трумов Серикбай Утелгенович назначен депутатом сената Парламента Республики Казахстан, - говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

Серикбай Трумов родился в 1964 году в городе Форт-Шевченко. Женат, имеет пятерых детей. Закончил Казахский политехнический институт имени Ленина. Трудовой стаж начал в 1981 году, работая бетонщиком треста в «Мангышлаксельстрой-12». В 1990-1994 годах трудился заведующим орготделом, вторым и первым секретарём Форт-Шевченковского горкома. В 1994-1995 годах был преподавателем учебно-производственного комбината, главным специалистом аппарата Тупкараганского районного маслихата. В 1995-2004 годах занимал руководящие должности в ТОО «Тупкараган». С 2004 по 2006 годы был акимом Тупкараганского района, а с 2006 по 2008 годы занимал пост заместителя акима Мангистауской области.

В 2008 году стал акимом Тупкараганского района, в 2012 году - акимом Жанаозена, в 2015 году – акимом Актау. В 2019 году он возглавил Мангистаускую область. В этом году регион столкнулся с серьёзной проблемой - из-за нехватки кормом массово погиб скот.

Седьмого сентября 2021 года на должность акима Мангистауской области пришёл экс-министр энергетики Нурлан Ногаев. Теперь Минэнерго руководит бывший глава министерства экологии Магзум Мирзагалиев. На должность министра экологии пока никого не назначили.

