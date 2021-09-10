– Площадь пожара составила 648 квадратных метров. На месте горели четыре кислородных баллона объемом 40 литров, один газовый баллон объемом 50 литров, а также один автопогрузчик. Взрыва баллонов удалось предотвратить, пожарные вовремя успели их вынести. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в ДЧС ЗКО.

Пожар произошел 10 сентября около двух часов ночи. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, на пульт 101 поступило сообщение о горении склада в селе Желаево, промзона 18/3. Огнём был охвачен склад из металлоконструкций на территории ИП «Али». В помещении находилась уплотнённая макулатура, собранная для отправки на переработку.Онеборцы тушили пожар четыре часа. На месте происшествия работали 29 сотрудников на девяти единицах техники ДЧС ЗКО.