Авария произошла в четыре часа утра десятого сентября в Ауэзовском районе, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».Иллюстративное фото из архива "МГ"
На пересечении улиц Жандосова и Шаймерденова столкнулись Subaru и Mitsubishi. В результате ДТП погибли водитель и пассажир Mitsubishi, ещё пятеро человек получили ранения.
Ведётся досудебное расследование по статье за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух или более человек.
- Назначен ряд экспертиз, по результатам которых удастся восстановить хронологию ДТП, а также обеспечить объективность, всесторонность и полноту расследования всех обстоятельств, - написал заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов в своём Instagram.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Посмотреть эту публикацию в Instagram