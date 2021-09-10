Авария произошла в четыре часа утра десятого сентября в Ауэзовском районе, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

На пересечении улиц Жандосова и Шаймерденова столкнулись Subaru и Mitsubishi. В результате ДТП погибли водитель и пассажир Mitsubishi, ещё пятеро человек получили ранения.

Ведётся досудебное расследование по статье за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух или более человек.

- Назначен ряд экспертиз, по результатам которых удастся восстановить хронологию ДТП, а также обеспечить объективность, всесторонность и полноту расследования всех обстоятельств, - написал заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов в своём Instagram.

