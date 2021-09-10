- 34-летний мужчина, находясь по улице Сабыра Рахимова, нанёс ножевые ранения другому мужчине 33 лет. Потерпевший был госпитализирован в реанимационное отделение многопрофильной больницы Уральска. Подозреваемый задержан и помещён в изолятор временного содержания, - информировали в ведомстве.

- Задета печень. Также есть проникающие колото-резанные раны грудной клетки, геморрагический шок 2-3 степени. Проведена экстренная операция. Состояние оценивается как тяжёлое, находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, - пояснили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что инцидент произошёл седьмого сентября в 18:40. Досудебное расследование ведется по части 1 статьи 24-99 УК РК "Покушение на убийство". В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО отметили, что мужчина поступил с проникающей колото-резанной раной живота.