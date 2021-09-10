Поезд столкнулся с краном в Актюбинской области

Несколько вагонов пассажирского поезда получили повреждения на станции Шокысу, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Об инциденте сообщил telegram-канал JexeNews.

В пресс-службе «Қазақстан темір жолы» сообщили, что ЧП произошло девятого сентября на стации Шокысу в Актюбинской области.

- При следовании грузового поезда допущено смещение подвижной части конструкции стрелы крана, груженного на 26-м вагоне. Из-за чего на соседнем пути был повреждён локомотив (царапины кузова, буферный фонарь) и 13 вагонов в пассажирском поезде «Алматы-2 – Мангистау» (царапины на вагонах, в том числе на двух вагонах разбиты окна, ещё на двух вагонах погнут поручень), - сообщили в ведомстве.

Жертв и пострадавших нет. Пассажирский поезд отправился с задержкой на 17 минут.

Тем временем в пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили, что начато досудебное расследование по части 1 статьи 344 УК РК - нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

- В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия. Иная другая информация не подлежит разглашению в интересах следствия, - говорится в сообщении.

