Её спасли полицейские, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Инцидент произошёл около 17:35 девятого сентября на мосту по улице Аскарова в Каскелене. Женщину заметил патруль полиции.

- Девушка висела, держась руками за ограждение, желая прыгнуть вниз. Полицейские бросились к ней и не дали осуществить задуманное, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

36-летняя жительница Каскелена находилась в состоянии алкогольного опьянения. Причину своего поступка она объяснить не захотела. Стражи порядка провели с ней профилактическую беседу, после того, как она пришла себя после выпивки.

