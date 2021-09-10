- В регионе продолжается массовая вакцинация населения против COVID-19. По данным за девятое сентября, первый компонент вакцин против коронавирусной инфекции получили 1 386 местных жителей. Среди привившихся по контингенту: 23 медика, 32 педагога, 41 студент, 20 госслужащих, 100 человек с хроническими заболеваниями, 1 170 местных жителей, - пояснили в облздраве.

- За последние сутки в регионе выявили 130 заболевших коронавирусной инфекцией. В Атырау подтверждено 99 новых случаев заражения. В результате скрининга выявлено девять заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области: Жылыойском выявлено 13 заболевших, в Исатайском - один, в Курмангазинском - пять, в Макатском - два, в Махамбетском - один человек. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечился 591 человек, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным управления здравоохранения Атырауской области, сейчас в инфекционных стационарах лечение получают 853 человека. Загруженность коечного фонда составляет 28% . В отделениях реанимации находятся 70 пациентов, восемь из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность реанимационных коек составляет 56%.Всего с первого февраля по девятое сентября первым компонентом вакцин против COVID-19 привились 208 166 человек. Оба компонента вакцин получили 156 455 местных жителей.По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в "красной" зоне.