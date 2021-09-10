Datsun. От удара Datsun оказался в арыке, а Hyundai задел велосипедиста, который ехал по тротуару. К счастью, велосипедист не получил серьёзных травм. Прибывшие на место фельдшеры скорой помощи госпитализировали двоих пострадавших, которые находились в Datsun.

– Она не уступила дорогу и произошло столкновение. В результате ДТП водитель и пассажир Datsun доставлены в травмпункт, - сообщили полицейские.

– Здесь практически каждый день происходят аварии. Тротуар людный, постоянно ходят люди и играют дети. Хорошо, что в момент аварии здесь никого не было, в противном случае без жертв не обошлось бы. Непонятно как велосипедист выжил, ему повезло, - говорит мужчина.

Авария произошла сегодня, 10 сентября, около 13:00 на пересечении улиц Ихсанова и Г. Бергера. На перекрестке столкнулись две машины - Hyundai иПо информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, за рулём Hyundai находилась 37-летняя водитель.Житель частного дома, перед которым произошла авария, Берик Кошанов говорит, что на этом перекрёстке регулярно происходят дорожно-транспортные происшествия. Они даже просили установить на этом участке пешеходный переход.