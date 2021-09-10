– С 21 марта по четвёртое июля 2021 года путём незаконного доступа к платежной системе были похищены денежные средства на общую сумму более 11 миллионов тенге, - сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в регионе задержана организованная преступная группа. О хищении правоохранителям сообщил сотрудник службы безопасности одного из ТОО. Стражи порядка установили, что подозреваемые ранее работали в этой компании, а один из них и вовсе являлся действующим сотрудником фирмы. Во время обыска в доме 31-летнего мужчины обнаружили и изъяли шесть платёжных терминалов, комплектующие и дополнительные периферийные устройства. Один из членов группы предоставлял пароли для входа в платёжную систему, а другой разделял украденные деньги между собой.Согласно заявлениям, преступную деятельность в течение трёх месяцев осуществляла группа из шесть человек, которым 31, 30, 28 и 26 лет. В отношении них заведено уголовное дело по статье за кражу. Подозреваемые полностью признали вину, их водворили в изолятор временного содержания.