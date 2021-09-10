Сейчас средняя цена на картофель составляет 155 тенге. Однако в супермаркетах он продается по 260 тенге за кило, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В мае в Уральске отмечалась высокая цена на овощи, они подорожали почти в три раза. Если накануне 2021 года цена картофеля составляла 122 тенге за килограмм, а моркови - 121 тенге за килограмм, то в мае на рынках картофель стали продавать от 330 до 350 тенге за килограмм, морковь
— 400-450 тенге за килограмм, а свёклу и вовсе 350-500 тенге за кило. В супермаркетах и магазинчиках у дома цены также подскочили: картофель стоил в зависимости от сорта от 283 тенге до 400 тенге за килограмм, морковь — от 350 до 453 тенге за килограмм и цена на свёклу от 500 тенге и выше.
10 июня этого года министр
торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов на заседании правительства заявил, что акиматы не могут удержать картофель на внутреннем рынке для обеспечения населения, хотя имеют для этого все необходимые рычаги. После критики министра местный картофель появился и на уральских рынках, правда лишь в двух местах.
Тогда в управлении предпринимательства ЗКО уверяли, что после сбора нового местного урожая цена на картофель значительно понизится. Сейчас мы видим, что цены на овощи снизились, но до прошлогодних цен им ещё далеко.
К примеру, один килограмм картофеля сейчас дороже на 35 тенге, чем за аналогичный период прошлого года. Такая ситуация сложилась с ценами на все овощи. Также по сравнению с 2020 годом подорожала морковь на 68 тенге за килограмм, на 22 тенге - лук и на 38 тенге - капуста. Это только по официальным данным от управления предпринимательства ЗКО.
- На 31 августа средняя цена на картофель в области составляет 155 тенге за кило (в августе 2020 года стоила 120 тенге за кило), морковь стоит 187 тенге за кило (в августе 2020 года 119 тенге за кило), лук - 117 тенге за кило ( в 2020 году - 95 тенге за кило), капуста - 118 тенге ( в августе 2020 года - 80 тенге за кило), - рассказали о ценах у управлении предпринимательства ЗКО.
Корреспонденты "МГ" проехались по супермаркетам и рынкам, и узнали розничные цены на овощи. Они, конечно, отличаются от тех цен, которые нам предоставило управление предпринимательства. Причем, значительно.
Самый выгодный вариант для местных жителей - закупится овощами на рынке. Там картофель стоит 160-170 тенге за килограмм, лук по 150 тенге за килограмм, свекла и морковь по 200 тенге за килограмм. В супермаркетах цены разнятся, цена на картофель варьируется от 173 тенге до 268 тенге за кило, морковь 161-241 тенге за кило, лук 118- 161 тенге за кило, свекла 161-265 тенге за кило. В магазинах цена приблизительно такая же, как и в супермаркетах.
- Что сценами творится?! Ладно бы привозное дорожало, но дорожает и местная продукция. Когда было такое, чтобы летом свекла стоила 200 тенге за кило? А картошка дешевле 120 тенге не опускалась. Министры погрозили пальчиками и всё на этом. А нам как жить? На что жить? Заготовки сделать не можем, потому что всё дорого, а зимой ещё дороже будет, - возмущаются уральские пенсионеры.
Заготовиться к зиме не помогает и сельскохозяйственная ярмарка. Цены там не ниже рыночных, считают уральцы.
- Мы закупаем по повышенной цене, как раньше накидывали свой процент, столько же и сейчас накидываем. Покупатели возмущаются, а мы тут причем? - считают продавцы.
Между тем сколько овощей собрали крестьянские хозяйства, покрывают ли они потребности области и как их планируют хранить, выяснить не удалось. В пресс-службе управления сельского хозяйства ЗКО пообещали ответить на вопросы редакции, сегодня, десятого сентября. Однако ответа мы так и не дождались.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото Медета МЕДРЕСОВА