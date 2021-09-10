В школах восьми регионов не достигнут стопроцентный показатель по обеспечению тёплыми туалетами, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службе министерства образования и науки Казахстана.

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В ведомстве сообщили, что направили письма в акиматы регионов для «принятия мер» в отношении лиц, которые не исполнили поручения о решении проблем с уличными туалетами, обеспечением камерами видеонаблюдения, тревожными кнопками и другими элементами систем безопасности школ.

- В преддверии нового учебного года сотрудники комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки проинспектировали школы во всех областях и городах страны, подведомственных акиматам. В ходе инспекции выяснилось, что в школах Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областей и Шымкента не достигнут 100%-й показатель по обеспечению тёплыми туалетами. Хотя ранее правительством была поставлена задача ликвидировать все уличные туалеты при школах к началу учебного года, - рассказали в министерстве.

Также у ведомства возникли вопросы по соответствию уже имеющихся тёплых туалетов эпидемиологическим требованиям - наличие закрытых кабинок, умывальных раковин, средств для мытья и сушки рук.

Что касается установки камер видеонаблюдения, то не полностью решён вопрос в Алматинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях.

