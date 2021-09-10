Главный государственный санитарный врач Казахстана подписал новое постановление о карантинных мерах, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Ерлан Киясов постановил акимам областей и мегаполисов, а также центральным государственным, правоохранительным и специальным органам обеспечить:

увеличение количества общественного транспорта в часы пик;

разрешение спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах);

проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест;

разрешение деятельности субъектов финансового рынка;

разрешение проведения совещаний и заседаний в очном режиме при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате;

разрешение деятельности центров «Балдаурен» и «Бөбек» с учётом эпидемиологической ситуации в регионах;

разрешение возобновления учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии предоставления документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 спортсменами и тренерским составом;

- Ужесточение ограничительных мер проводится в случае осложнения эпидемиологической ситуации в течение пяти дней (переход из «зелёной» зоны в «жёлтую» или из «жёлтой" зоны в «красную»), смягчение карантинных мер проводится не ранее семи дней после перехода в «жёлтую» зону из «красной» или в «зелёную» зону из «жёлтой», - говорится в документе.

Постановление вступает в силу 13 сентября 2021 года.

