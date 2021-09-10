- Ноги собирали по кусочкам – весь удар пришелся на них.

За месяц до свадьбы девушка из Новосибирска, Алла Бочковская, попала в страшное ДТП. В тот день ее машина заглохла посреди дороги. Девушка вышла и пошла к багажнику, чтобы достать «знак аварийной остановки». Как вдруг сзади получила страшный удар, оказалось, в нее влетел автомобиль, за рулем которого был пьяный водитель. Алла попала в больницу…Вопреки всему ее жених не отменил свадьбу и в назначенный день пригласил регистратора из ЗАГСа прямо в больничную палату. Но…в ту же ночь молодая жена умерла… от разорвавшейся вены на левой ноге произошла остановка сердца.Чтобы вернуть девушку к жизни врачам пришлось ампутировать ей ногу. После операции Алла еще год не могла ходить, передвигаясь на инвалидном кресле. Затем девушке поставили электронный протез, но знали об этом только самые близкие. Алла скрывала от всех свою особенность, всегда носила брюки. И жила как будто не своей жизнью. А все потому, что после ампутации медсестра сказала ей: «Теперь тебе, девочка, придется всю жизнь прятаться». Еще месяц Алла провела в стенах больницы.Эти слова надолго врезались Алле в память, но, в конце концов, спустя 8 лет, девушка устала все время прятаться. Надела короткое платье, сфотографировалась и выложила в соцсети. Важно похоронить боль по-настоящему, отказаться от жалости к себе и принять свою новую реальность. Заставить себя поверить, что всё будет хорошо.Теперь вся жизнь изменилась. Сейчас Алла не только жена и мама прекрасной дочурки, но и ведущая своего блога в Инстаграм, где рассказывает и мотивирует людей, которые также перенесли ампутацию. И учит их красиво ходить на протезах. Люди со всего мира пишут ей с вопросами.