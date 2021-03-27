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Социум

Будут ли работать ТРЦ и рынки по выходным в ЗКО

С 20 марта в регионе действует постановление главного санврача ЗКО Мухамгали Арыспаева об усилении карантина, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно постановлению, с 20 марта в ЗКО усилили карантин и поскольку другого постановления не было, как и изменений, то ограничения на работу некоторых объектов действует и в эти выходные. Работают в субботу, но не работают в воскресенье: - продовольственные и непродовольственные открытые рынки (вне зданий); Не работают в субботу и воскресенье: - продовольственные и непродовольственные крытые рынки; - торго
Дана Рахметова
Будут ли работать ТРЦ и рынки по выходным в ЗКО
С 20 марта в регионе действует постановление главного санврача ЗКО Мухамгали Арыспаева об усилении карантина, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В двух районах ЗКО усилили карантин
В двух районах ЗКО усилили карантин
Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно постановлению, с 20 марта в ЗКО усилили карантин и поскольку другого постановления не было, как и изменений, то ограничения на работу некоторых объектов действует и в эти выходные. Работают в субботу, но не работают в воскресенье:   - продовольственные и непродовольственные открытые рынки (вне зданий); Не работают в субботу и воскресенье: - продовольственные и непродовольственные крытые рынки; - торговые дома и центры, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, салонов красоты, химчисток, цветочных магазинов, фотосалонов, банков (банкоматов), расположенных в них; - спортивно-оздоровительные объекты (фитнес-центры, бассейны, спортивные и тренажерные залы и др.); - сауны, SPA-центры. Общественный транспорт работает в прежнем режиме. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
Рынки санврач ограничения ТРЦ Постановление

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