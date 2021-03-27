Будут ли работать ТРЦ и рынки по выходным в ЗКО

С 20 марта в регионе действует постановление главного санврача ЗКО Мухамгали Арыспаева об усилении карантина, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно постановлению, с 20 марта в ЗКО усилили карантин и поскольку другого постановления не было, как и изменений, то ограничения на работу некоторых объектов действует и в эти выходные. Работают в субботу, но не работают в воскресенье: - продовольственные и непродовольственные открытые рынки (вне зданий); Не работают в субботу и воскресенье: - продовольственные и непродовольственные крытые рынки; - торго