Уральцы жалуются, что полицейские на улицах требуют их надеть маски.  Три случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" 31 марта в связи с распространением пандемии коронавируса в ЗКО был объявлен карантин. В постановлении главного санитарного врача ЗКО от 30 марта говорится, что все юридические лица должны сократить рабочий день и обеспечить безопасность сотрудников и клиентов. Что касается объектов, которые имеют право работать в период карантина, они должны соблюдать следующие условия:
    • строго следовать ограничению по количеству человек внутри помещений – не более 1 человека на 20 квадратных метров;
    • одномоментный вход в продуктовые магазины и аптеки у дома не более 2-х человек;
    • контроль соблюдения дистанции не менее 2 метров между людьми внутри и снаружи помещений;
    • контроль соблюдения ограничения до 5 человек в очередях внутри и снаружи помещений;
    • запрет на доступ в помещение без средств индивидуальной защиты (без медицинских масок).
Таким образом, вас вправе не впустить в то или иное учреждение без маски. Нужно отметить, что сюда относятся в том числе магазины и аптеки. Однако уральцы в недоумении, почему полицейские с рупором просят при выходе на улицу надевать маску. В пресс-службе департамента полиции ЗКО объяснили, что эти предупреждения носят лишь рекомендательный характер. То есть полицейские не будут штрафовать горожан, если они идут по улице без маски. - Полицейские проводят беседы с уральцами на улице, если те идут без масок. Они просят не выходить без них на улицу, чтобы люди не заразились. Подчеркиваем, это носит лишь рекомендательный характер, никто за это не штрафует и не наказывает. Сотрудники полиции лишь объясняют, что желательно ходить в маске, чтобы риск заражения был меньше. Мы это делаем для блага людей. Просим отнестись к этому с пониманием. Также хотелось бы обратиться к людям, попросить их проявить немного терпения и не нарушать закон: не пытаться проехать через блокпосты, не уходить от дома более чем на два километра и не передвигаться по городу без веских причин, - пояснили в пресс-службе департамента полиции. Стоит отметить, что с начала действия режима карантина на территории ЗКО к ответственности привлечены 122 человека, которые нарушили этот режим. Из них 34 человека привлекли к адмответственности, на 34 человека наложен административный арест, остальные дела сейчас находятся на рассмотрении суда. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 7 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 670, вылечились 46 человек, умерли - 6. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  