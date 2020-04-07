При этом диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился лишь у 29 пациентов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК Атырауской области. С начала года в ЗКО зарегистрирован 31 новый случай заражения ВИЧ Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации управления здравоохранения Атырауской области, для определения наличия коронавируса у местных жителей проведено около 1300 ПЦР-тестов. При этом наличие опасной инфекции подтвердилось лишь у 29 человек. Стоит отметить, что ПЦР-тесты прошли и все близкие контактные зараженных Covid-19, результаты анализов оказались отрицательными. Диагностика, основанная на ПЦР-тестах, является наиболее точной методикой для определения коронавирусной инфекции в организме человека.Тестирование основано на обнаружении фрагментов РНК вируса. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 7 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 670, вылечились 46 человек, умерли - 6. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  