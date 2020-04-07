Такое решение было принято в связи с многочисленными просьбами горожан, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Уральцев попросили чистить обувь перед тем, как садиться в автобус Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе акима города, в связи с многочисленными обращениями жителей города по согласованию с главным санитарным врачом было принято решение продлить график работы пассажирского транспорта до 20.00. Ранее работу городского пассажирского транспорта ограничили с 6.00 до 19.00. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 7 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 670, вылечились 46 человек, умерли - 6. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  