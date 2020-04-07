Всего было зафиксировано 122 нарушения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Подробности убийства валютчика рассказали на суде в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, полицейские ежедневно выявляют нарушения по статье 476 КоАП РК "Нарушение режима чрезвычайного положения". - За 20 дней 122 человека нарушили режим. 34 были арестованы, еще столько же человек были оштрафованы, один получил предупреждение и 53 дела находятся в суде, - отметили в ведомстве. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 7 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 670, вылечились 46 человек, умерли - 6. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.