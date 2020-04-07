В области будет создана специальная рабочая группа, которая будет следить за ценами на социально значимые продукты, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Дефицита товаров, скачков цен и роста инфляции в области не ожидается - замакима ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Стоит отметить, что правительство установило предельные цены на социально значимые продукты питания. По словам Мутара Манкеева, в течение нескольких дней будет организована проверка на предмет того, соблюдают ли наши предприниматели установленные предельные цены на социально значимые продукты. – Предельные цены в каждом регионе разные. По ЗКО мы получили список с установленными ценами на 10 наименований продуктов питания, они будут выставлены в социальных сетях. С завтрашнего дня мы приступаем к проверкам. Мы прекрасно понимаем, что есть разные причины роста цен. Мы работаем со всеми оптовиками, поставщиками и производителями. Есть объективные причины, но есть, к сожалению, и не объективные причины. Мы будем разбираться в каждом случае индивидуально. Основная задача - не допустить превышения предельных цен. Поэтому, если у вас есть инструменты, идеи, то мы всегда готовы к совместной работе, мы поможем. Будет создана отдельная рабочая группа, они будут выезжать на каждый торговый объект и проверять соответствие цен. Но если выяснится, что предприниматели искусственно, без видимых на то причин повышают цены на продукты социальной значимости, то мы вынуждены будем штрафовать их, - отметил Мухтар Манкеев. Кроме этого, замакима области заявил, что если закупочная цена у поставщиков будет выше предельной, то акимат совместно с департаментом по защите конкуренции и естественных монополий и с прокуратурой будет разбирать каждый случай. – Мы должны разобраться, почему же цена у поставщиков выросла. Тогда нам придется думать о том, как спустить цены. Для этого есть ряд механизмов - это наш стабилизационный фонд, оборотная схема, которую мы можем предоставить, межрегиональное сотрудничество. Если вы на протяжении долгого времени закупали у одних, а цены у них неожиданно подскочили, то мы можем вам предложить другие источники, у которых вы можете купить дешевле. У нас есть своя база данных. Из 19 социально значимых продуктов только по девяти определены предельные цены. Я думаю, что в такой сложный период для страны не стоит думать о собственной выгоде, - отметил Мухтар Манкеев. Выяснилось, что в области не сократились объемы поставок овощей и фруктов. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 7 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 670, вылечились 46 человек, умерли - 6. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.