В области будет создана специальная рабочая группа, которая будет следить за ценами на социально значимые продукты, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Стоит отметить, что правительство установило предельные цены на социально значимые продукты питания. По словам Мутара Манкеева, в течение нескольких дней будет организована проверка на предмет того, соблюдают ли наши предприниматели установленные предельные цены на социально значимые продукты.
– Предельные цены в каждом регионе разные. По ЗКО мы получили список с установленными ценами на 10 наименований продуктов питания, они будут выставлены в социальных сетях. С завтрашнего дня мы приступаем к проверкам. Мы прекрасно понимаем, что есть разные причины роста цен. Мы работаем со всеми оптовиками, поставщиками и производителями. Есть объективные причины, но есть, к сожалению, и не объективные причины. Мы будем разбираться в каждом случае индивидуально. Основная задача - не допустить превышения предельных цен. Поэтому, если у вас есть инструменты, идеи, то мы всегда готовы к совместной работе, мы поможем. Будет создана отдельная рабочая группа, они будут выезжать на каждый торговый объект и проверять соответствие цен. Но если выяснится, что предприниматели искусственно, без видимых на то причин повышают цены на продукты социальной значимости, то мы вынуждены будем штрафовать их, - отметил Мухтар Манкеев.
Кроме этого, замакима области заявил, что если закупочная цена у поставщиков будет выше предельной, то акимат совместно с департаментом по защите конкуренции и естественных монополий и с прокуратурой будет разбирать каждый случай.
– Мы должны разобраться, почему же цена у поставщиков выросла. Тогда нам придется думать о том, как спустить цены. Для этого есть ряд механизмов - это наш стабилизационный фонд, оборотная схема, которую мы можем предоставить, межрегиональное сотрудничество. Если вы на протяжении долгого времени закупали у одних, а цены у них неожиданно подскочили, то мы можем вам предложить другие источники, у которых вы можете купить дешевле. У нас есть своя база данных. Из 19 социально значимых продуктов только по девяти определены предельные цены. Я думаю, что в такой сложный период для страны не стоит думать о собственной выгоде, - отметил Мухтар Манкеев.
Выяснилось, что в области не сократились объемы поставок овощей и фруктов.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 7 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 670, вылечились 46 человек, умерли - 6. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин
.
