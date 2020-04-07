Пожар вспыхнул в здании недействующего магазина строительных товаров по улице Курмангазы, 112/2. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, сообщение о возгорании поступило в 12.47. – Горит кровля недействующего магазина строительных материалов "Мастер". На месте работают 14 пожарных и три единицы техники, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что из-за пожара сотрудникам полиции пришлось перекрыть автомобильное движение по улице Курмангазы. Другие подробности выясняются. Как позже стало известно, предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. - Жертв и пострадавших нет. Виновные люди устанавливаются. По лестнице был доступ на чердак, возможно, причиной послужило неосторожное обращение с огнем людей, ведущих асоциальный образ жизни, - пояснили в ДЧС ЗКО. tLo2NP-RKYcМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.